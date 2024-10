Savignano sul Rubicone celebra l’80° anniversario della Liberazione con una conferenza e un omaggio ad Amedeo Montemaggi. Sabato 5 ottobre, la Sala Allende (Corso Vendemini 18)

Sabato 5 ottobre, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione di Savignano sul Rubicone dal nazifascismo, avvenuta nell’ottobre del 1944, la Sala Allende (Corso Vendemini 18) ospiterà una conferenza pubblica di celebrazione della ricorrenza, e di ricordo dello storico Amedeo Montemaggi nel quarantennale della pubblicazione del suo saggio “Savignano ‘44”. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Rubiconia Accademia dei Filopatridi e Anpi Rubicone. Ad Andrea Montemaggi, figlio dello storico Amedeo Montemaggi, l’onere di portare l’intervento principale, che ricostruisce la portata storica di quei giorni di ottobre del 1944, a Savignano sul Rubicone: stretta nel fuoco di fila di tedeschi e alleati che si scontravano nell’offensiva finale, la città rimane distrutta per il 90%, tanto da essere inclusa negli elenchi ministeriali dei comuni con il maggior grado di distruzione. Parteciperanno il sindaco Nicola Dellapasqua, il segretario della Rubiconia Accademia dei Filopatridi Edoardo Turci, con un intervento incentrato sui danni del passaggio del fronte al patrimonio artistico e culturale savignanese, e i saggisti Gabriele Boselli e Roberto Garattoni. Carlo Sarpieri porterà i saluti della sezione del Rubicone di Anpi. Andrea Montemaggi è nato e vive a Rimini. È laureato in Economia e Commercio e ha conseguito con lode la Laurea Magistrale in Scienze Storiche, indirizzo Storia Contemporanea. Esercita la professione di dottore commercialista ed è docente di Geografia Economica, con specializzazione sulla globalizzazione e la sua storia. Presidente del Centro Internazionale di Documentazione sulla Linea Gotica “Amedeo Montemaggi”, è accademico corrispondente della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone. Condirettore della rivista “Ariminum”, periodico di cultura, arte e storia della provincia di Rimini, è autore di diversi saggi sulla Seconda Guerra Mondiale e sulla figura di Giuseppe Giulietti, il riminese leader dei marittimi italiani durante la prima metà del Novecento. Per l’occasione, nel foyer di Sala Allende sarà possibile visitare “La guerra illustrata”, una mostra di disegni di Alberto Casadei, arricchita da fotografie storiche dell’archivio fotografico comunale. L’appuntamento rientra nel progetto Savignano900, che propone itinerari di testimonianza e arte attraverso i luoghi della memoria, della Resistenza, della guerra, della Liberazione di Savignano sul Rubicone (www.savignano900.it), e nel programma provinciale delle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, promosso dalla Provincia di Forlì-Cesena in collaborazione con il Comitato Provinciale di ANPI. Inizio ore 17,00, ingresso libero. La cittadinanza è invitata a partecipare. info: Biblioteca di Palazzo Vendemini, tel. 0541 801029, e mail: cultura@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it.

