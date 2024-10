Savignano sul Rubicone. Generazioni diverse e inclusive. Giovedì sera il docufilm contro le discriminazioni di genere e degli orientamenti sessuali

Savignano sul Rubicone (FC), 15 ottobre 2024 – Giovedì 17 ottobre alle 20.30 presso la sala civica “S. Allende” a Savignano sul Rubicone arriva la tappa savignanese del progetto “Generazioni diverse e inclusive”, realizzato da Agedo Rimini-Cesena, l’associazione di genitori, parenti e amici di persone LGBTQIA+, con il contributo dalla Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con il comune di San Mauro Pascoli, capofila del progetto, e con i comuni di Savignano sul Rubicone, Borghi, Cesena, Cesenatico, Longiano, Riccione, Rimini, Santarcangelo di Romagna, Sogliano sul Rubicone.

Il progetto, giunto alla terza edizione, attraverso eventi culturali e laboratori intende decostruire pregiudizi e stereotipi rispetto alle diversità di genere, con l’obiettivo di favorire il rispetto per una cultura plurale delle diversità e della non discriminazione.

La serata sarà l’occasione per vedere il film “Vite nuove” di Mattia Colombo e Alessandro Sampaoli. Il documentario si sviluppa in tre capitoli, che raccontano altrettanti momenti di vita e passaggi esistenziali: il coming out, le persone transgender e l’omogenitorialità. Il docufilm, pensato per un progetto sociale di sensibilizzazione in ambiente scolastico per prevenire il bullismo omofobico e transfobico tra gli studenti, esce dalle scuole e si rivela particolarmente apprezzato da tutte le generazioni. La proiezione sarà seguita dal dialogo con la presidente di Agedo Rimini-Cesena, Mara Bruschi. La serata è realizzata con il patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone.

La partecipazione è gratuita.