Savignano sul Rubicone. Il vento tra le mani, omaggio a Dario Vassallo. Venerdì 21 febbraio Cinema Teatro Moderno

Incontro con il fratello del Sindaco Pescatore e il regista Maurizio Zaccaro

VENERDÌ 21 FEBBRAIO CINEMA TEATRO MODERNO

Savignano sul Rubicone (Fc), 19 febbraio 2025 – Un incontro speciale e un modo per riflettere sul significato di parole come legalità, giustizia, ambiente. Le stesse per le quali Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, ha dato la vita.

Venerdì 21 febbraio il cinema teatro Moderno ospiterà l’evento “Ricordando il fratello Angelo, il sindaco pescatore. Dario Vassallo incontra i cittadini”. È la proposta del Lions Club del Rubicone che invita la città a conoscere Dario Vassallo, autore, tra i tanti, del libro Il vento tra le mani. Vita politica del sindaco pescatore, sua ultima opera di cui si parlerà nel corso della serata. Il sindaco pescatore, Angelo, fratello di Dario, è stato il primo cittadino di Pollica (SA) dal 1995 al 2010 quando fu assassinato per mano della camorra, da lui combattuta per amore della propria città. Una lotta che vide Pollica, sotto il suo governo, vivere una stagione di rinascita e fioritura internazionale dal punto di vista turistico.

Alla vicenda di Angelo Vassallo è dedicata anche la fiction “Il sindaco pescatore”, regia di Maurizio Zaccaro, con Sergio Castellitto, tratta dall’omonimo libro di Dario Vassallo. Maurizio Zaccaro sarà presente al Cinema Teatro Moderno per arricchire la serata con il proprio contributo.

Ingresso libero, inizio alle 21. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Venerdì 22 febbraio alle 9.30 Dario Vassallo incontrerà gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone. Saranno 32 le classi, in parte in presenza nell’aula magna e in parte in collegamento da remoto, a partecipare a questa occasione straordinaria di educazione alla cultura della legalità e di crescita personale.

Il progetto è ideato da Lions Club del Rubicone, sotto la cura di Elvis Bianchi, Presidente Lions Club Rubicone, Salvatore Pagano, Cerimoniere Lions Teresa Casalaspro e Luciana Sancisi, referenti scuola del Lions Club Rubicone, con la collaborazione di Mauro Tosi, dirigente dell’Istituto di istruzione superiore “Marie Curie” e del Sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua, con il sostegno di Romagna Banca.

IL VENTO TRA LE MANI. VITA POLITICA DEL SINDACO PESCATORE

di Dario Vassallo

Il Vento tra le mani. Vita politica del Sindaco Pescatore di Dario Vassallo racconta la vita politica di suo fratello Angelo, il Sindaco Pescatore di Pollica, e come maturò la sua vocazione per gli altri e per la politica. Il libro descrive la sua crescita personale e politica dagli anni Cinquanta, narrando la “Rivoluzione” che ha guidato con coraggio fino al sacrificio della sua vita, nonostante il rinnegamento da parte di molti per paura e interessi economici. La narrazione include un’analisi dettagliata del delitto di mafia che ha posto fine alla vita di Angelo Vassallo il 5 settembre 2010, evidenziando le azioni e le complicità degli uomini coinvolti prima, durante e dopo l’evento tragico. Scritto con freddezza e rigore, il libro racconta con precisione un pezzo di storia del Paese ed è frutto di un lavoro di quattro anni che non lascia nulla al caso. L’uccisione di Angelo Vassallo non è solo un tragico episodio, ma l’emblema di una lotta incessante contro un sistema corrotto. Questo libro intende mantenere viva la memoria di Angelo come un faro di giustizia e integrità, un esempio per tutti coloro che credono in un futuro migliore.

In foto da sinistra il sindaco Nicola Dellapasqua; il presidente di Lions Club del Rubicone Elvis Bianchi; a seguire Teresa Casalaspro, Salvatore Pagano (cerimoniere) e Luciana Trombetta Sancisi di Lions Club del Rubicone; il presidente di Romagna Banca Corrado Monti e il dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marie Curie” di Savignano Mauro Tosi.