SBK-San Patrignano – Charity Partner: insieme per un futuro migliore

Misano World Circuit, 13 giugno 2024 – Il WorldSBK è orgoglioso di comunicare una nuova partnership con San Patrignano quale partner ufficiale per i Round italiani della stagione 2024.

Dal Round Pirelli dell’Emilia-Romagna questa collaborazione porterà tante attività con l’obiettivo di incrementare la consapevolezza e i fondi in favore Della comunità di San Patrignano, fonte di speranza per tutti coloro che lottano contro le dipendenze e impegnata da oltre 40 anni nel recupero e nella prevenzione.

Gli appuntamenti del WorldSBK in programma al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” e al Cremona Circuit, il Round Acerbis d’Italia (20-22 settembre), presenteranno una denominazione combinata sotto il titolo di “SBK-San Patrignano – Charity Partner”, con uno speciale logo realizzato per essere esposto su tutti i materiali promozionali e sui circuiti.

Gli annunci verranno realizzati in occasione dei weekend di gara a Misano e Cremona per incrementare la consapevolezza tra gli spettatori, con un video spot per risaltare la partnership e che verrà mostrato sui maxischermi e nelle aree hospitality dei team.

Il Paddock Show, il cuore pulsante della comunità del WorldSBK, sarà teatro della presentazione relativa alla partnership, mentre dei totem specifici per le donazioni saranno collocati all’interno della Pit Lounge su entrambi i circuiti per facilitare la raccolta fondi.

Vari stakeholders del WorldSBK, tra cui team e sponsor, saranno coinvolti attivamente e presentati alla comunità per massimizzare l’importanza di questa unione ricca di significato.

Dalla fondazione avvenuta nel 1978, San Patrignano ha accolto oltre 26.000 persone alle prese con dipendenze, fornendo loro una casa, cure sanitarie, assistenza legale, istruzione e corsi di formazione professionale, tutti gratuitamente. La comunità sostiene attualmente circa 800 persone, tra cui madri con bambini e minori con problemi di dipendenze. I percorsi di recupero offrono un’alternativa al sistema detentivo, avendo sostituito oltre 4000 anni di reclusione con percorsi verso il reinserimento sociale e professionale. Le ricerche dimostrano che oltre il 72% di individui che portano a termine il programma si reinseriscono con successo nella società.

Il WorldSBK e San Patrignano condividono la visione di incoraggiamento verso un cambiamento positivo e di sostegno nei confronti di coloro che hanno bisogno di aiuto. Questa partnership non solo mette in evidenza il potere dello sport di unire e di essere un modello di riferimento ma enfatizza anche l’importanza della comunità e della comprensione nel dar vita a un futuro migliore per tutti.

Misano World Circuit Marco Simoncelli