Scarsa igiene e lavoratori in nero, multato ristorante nel centro storico di Forlì

Un ristorante nel centro storico di Forlì è stato multato di oltre 10mila euro per gravi irregolarità igieniche e amministrative. I controlli eseguiti lo scorso week-end hanno rilevato un frigorifero con alimenti scaduti e una cucina sporca e disordinata. I militari del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno evidenziato carenze igienico sanitarie e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, tra cui l’impiego di lavoratori non regolarmente assunti. Il titolare del ristorante è stato segnalato all’A.S.L. Romagna e potrebbero subire la sospensione delle attività in caso di inosservanza delle prescrizioni sanitarie.