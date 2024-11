Scomparsa a San Patrignano: partono le ricerche di Rita Sanna

La Polizia di Rimini ha avviato le ricerche di Rita Sanna, una donna di 35 anni scomparsa da San Patrignano quattro giorni fa. La situazione è divenuta allarmante poiché la famiglia non ha ricevuto contatti da parte della donna da martedì scorso.

In queste ore, si sta diffondendo un appello sui social media per raccogliere informazioni utili alla sua ricerca. Le forze dell’ordine invitano chiunque possa avere avvistamenti o dettagli relativi a Rita Sanna, in particolare tra Rimini e Riccione, a farsi avanti. È possibile contattarli direttamente o chiamare il numero 366 417 4382.

La famiglia della donna ha lanciato un appello accorato, chiedendo la collaborazione della comunità affinché chiunque possa aver visto Rita si faccia avanti. Ogni informazione potrebbe rivelarsi preziosa per il suo ritrovamento.