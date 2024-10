Scomparsa di Alessandro Venturelli, si continuerà ad indagare

Non si fermano le indagini per la scomparsa di Alessandro Venturelli, 20enne di Sassuolo (Modena) di cui si sono perse le tracce il 4 dicembre del 2020.

A stabilire un ulteriore periodo di accertamenti, della durata di sei mesi, è stato questa mattina il giudice in tribunale a Modena, nell’ambito dell’udienza di opposizione all’archiviazione del fascicolo.

La madre del 20enne, Roberta Carassai, fermamente convinta che il figlio sia ancora vivo e che si sia trattato di un allontanamento volontario, sta conducendo autonomamente delle ricerche. Proprio i genitori si sono opposti all’archiviazione del caso, ipotizzata dalla procura di Modena. Questa mattina in tribunale a Modena era presente il padre, Roberto Venturelli, accompagnato dall’avvocato Giovanna Ferrari. In questo momento Roberta Carassai si trova invece in Romania dopo segnalazioni sulla presenza del giovane a Bucarest, segnalazioni che sono al vaglio della polizia locale.

Ansa