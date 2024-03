Scomparse dal Ravennate da mercoledì e irraggiungibili al telefono, i genitori disperati cercano Michelle e Sofia nella zona di Napoli

Michelle e Sofia, di 12 e 13 anni, sono scomparse da mercoledì mattina, quando hanno deciso di non andare a scuola e sono svanite nel nulla. Le famiglie sono disperate e continuano a cercarle ovunque, chiedendo aiuto sui social per segnalare qualsiasi avvistamento, specialmente in zona Napoli.

Il padre della 13enne scomparsa ha dichiarato che al momento non si sa nulla e che l’ultimo contatto del cellulare della figlia è stato a Napoli. Le due ragazze avevano conosciuto un’altra adolescente sui social che vive a Napoli e una di loro aveva confidato a un’amica di partire per Napoli proprio il giorno della scomparsa.

I carabinieri del Ravennate hanno chiesto supporto ai colleghi di Napoli per controllare la casa della famiglia napoletana, ma le ragazze non sono state trovate. Le indagini sono in corso e il prefetto ha allertato tutte le prefetture per le persone scomparse.

Non ci sono tracce digitali utili al momento, i cellulari delle ragazze hanno agganciato varie celle prima di essere spenti. Una famiglia ha tentato di contattare una delle ragazze per farle tornare a casa, ma i cellulari sono stati spenti.

Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare il 112.