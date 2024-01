Scomparso a 56 anni il fisico Fabio Fracas: era nella sua casa a Montescudo

Fabio Fracas, il famoso docente universitario e fisico di fama internazionale, è improvvisamente scomparso a 56 anni a causa di un tragico infarto nella sua dimora a Montescudo di Rimini. Oltre alla sua brillante carriera nel mondo accademico, Fracas era un’autorità riconosciuta in spettroscopia atomica, teoria nucleare, fisica quantistica e quantum computing. Nel 2020, ha anche ricoperto il ruolo di Scientific Associate presso il prestigioso Cern di Ginevra.

Tuttavia, la vasta gamma di interessi di Fracas non si limitava solo alla scienza. Il suo talento artistico emergeva anche come musicista elettronico diplomato, critico cinematografico, scrittore e divulgatore. Ha dato vita alla rinomata scuola di scrittura “MacAdam – MacAdemia di Scritture e Letture” e ha fondato la casa editrice online VibrisseLibri. Il suo libro di successo “Il mondo secondo la Fisica Quantistica” ha suscitato un grande entusiasmo tra i lettori.

La perdita di Fracas è stata un duro colpo per la sua cerchia di amici, che lo ricordano come un marito affettuoso, un padre premuroso e un figlio devoto. Essi sostengono che le sue idee illuminanti e il suo esempio di vita lasceranno un’impronta indelebile in coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. I funerali si terranno oggi alle 15 presso la chiesa di Montescudo, luogo in cui Fracas sarà salutato da tutti coloro che lo hanno amato e apprezzato.