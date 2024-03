Scontri nel post-partita Gambettola – Novafeltria: la Questura di Forlì-Cesena emette 10 daspo

Lo scorso 10 dicembre, dopo la partita di calcio tra Gambettola e Novafeltria, valevole per il girone B di Eccellenza, si sono verificati momenti di tensione fuori dallo stadio tra i tifosi del Novafeltria e della squadra di casa. I tifosi del Novafeltria sono stati avvicinati dai tifosi di casa mentre stavano salendo sulle auto per fare ritorno a Novafeltria, scatenando una rissa che è stata interrotta dall’intervento dei Carabinieri. Alcune persone si sono date alla fuga, mentre altre sono state identificate.

In seguito ai fatti, che sono stati oggetto di un’indagine penale e di un’attività investigativa condotta dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura, sono stati emessi dieci provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, conosciuti come Daspo. Sette di questi provvedimenti sono della durata di un anno, uno di 18 mesi e due di 2 anni. Nove degli individui destinatari del Daspo sono tifosi del Novafeltria, mentre uno è residente nel bellariese.

La nota del Questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei

“I campionati della lega dilettanti talora presentano insidie, sia perché interessano squadre di Comuni limitrofi caratterizzati, in alcuni casi, da acceso campanilismo sia perché non è sempre possibile disporre servizi di ordine e sicurezza pubblica per i numerosissimi incontri in programma ogni fine settimana. È fondamentale, quindi, la collaborazione delle società sportive interessate nel segnalare tempestivamente alla Questura o alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio, ogni situazione anomala che possa riguardare la propria tifoseria, in modo da calibrare preventivamente un idoneo servizio di sicurezza. I provvedimenti emessi confermano, ad ogni buon conto, che negli impianti sportivi è ammessa, certamente, la rivalità sportiva ma non può essere tollerato nessun comportamento violento e nei confronti dei responsabili verranno sempre adottati provvedimenti di massimo rigore”.