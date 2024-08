Scontro tra camion e scooter, la motociclista finisce sotto il rimorchio L’incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri in zona “Montefiore” a Cesena

Nella serata di ieri, alle ore 20:00, all’altezza della rotonda Domeniconi, nei pressi del centro commerciale “Montefiore”, la Polizia Locale di Cesena ha rilevato un sinistro stradale in cui sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e uno scooter.

Come testimoniato da alcuni passanti che hanno assistito all’incidente, i due mezzi sono entrati in collisione dopo aver tentato, vanamente, di evitare lo scontro. Nella manovra di frenata lo scooter si è schiantato contro il mezzo autoarticolato e la conducente, una 18enne di Cesena, è scivolata sotto il rimorchio. Miracolosamente la giovane è rimasta illesa e, come hanno riferito alcuni testimoni oculari agli agenti di Polizia Locale, in un primo momento è “scomparsa” sotto il rimorchio ma subito dopo è riuscita a rialzarsi e ad allontanarsi autonomamente dal luogo dell’impatto.

All’arrivo dei sanitari del 118, la 18enne era in buone condizioni. Illeso il conducente del camion.

Cesena, 6 agosto 2024

L’Ufficio Stampa