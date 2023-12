Scontro tra treni a Faenza. Aggiornamenti. Il servizio sulla linea Alta Velocità è tornato regolare

L’incidente è avvenuto lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini, nei pressi di Faenza, tra Castel Bolognese e Forlì, coinvolgendo un treno Freccia Rossa e un treno regionale. L’urto, verificatosi nella serata di domenica alle ore 20.20, ha causato 17 feriti, fortunatamente nessuno in condizioni gravi. L’incidente ha portato a pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, con ritardi e viaggi riprogrammati, ma il servizio sulla linea Alta Velocità è tornato regolare all’alba di lunedì.

I soccorsi sono stati prontamente forniti dai vigili del fuoco di Ravenna e Forlì, insieme alla polizia ferroviaria. Secondo Trenitalia, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Tutti i passeggeri coinvolti nell’incidente sono stati assistiti e trasferiti alla stazione di Bologna per i dovuti accertamenti.

Sono in corso indagini sullo stato dei freni e altre potenziali cause dell’incidente. Il sindaco di Faenza ha confermato che nonostante la paura iniziale, i feriti sono stati prontamente soccorsi e le loro condizioni non destano preoccupazioni