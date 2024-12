Scontro tra ultras di Cesena e Arezzo: tensioni in autostrada dopo le partite

Un episodio di violenza tra gruppi di ultras ha avuto luogo sull’autostrada A1, in seguito a due gare di campionato che si sono concluse con il medesimo punteggio, ma con sentimenti opposti: il Cesena ha perso 1-0 contro la Juve Stabia, mentre l’Arezzo ha vinto 0-1 a Campobasso.

Al termine delle rispettive trasferte, i tifosi aretini e cesenati si sono incrociati all’area di servizio Casilina Est, nei pressi di Aquino. Qui, secondo le segnalazioni di alcuni avventori e dei gestori del locale, si sarebbe consumato un violento scontro, caratterizzato da lancio di oggetti e brevi colluttazioni.

All’arrivo della polizia di Frosinone, i principali protagonisti erano già fuggiti. Gli agenti hanno accertato danni ai bus degli ultras aretini, ma non sono state segnalate richieste di assistenza sanitaria per feriti. Le indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili, anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza.