Scoperta “sostanziosa” all’Aeroporto di Rimini: Cane antidroga e e anti-cash trova 33mila euro nascosti nel marsupio di un passeggero

RIMINI – Un intervento efficace della Guardia di Finanza ha portato alla luce un’importante somma di denaro non dichiarato all’aeroporto Fellini. Donny, un cane addestrato per il rilevamento di banconote, ha segnalato la presenza di 33mila euro nascosti nel marsupio di un cittadino albanese in partenza per il suo paese d’origine.

L’animale, con una formazione specifica per identificare l’odore del denaro, ha allertato gli agenti, che hanno avviato un controllo approfondito sul passeggero. Il cittadino albanese non ha potuto fornire la necessaria documentazione per il trasporto di somme superiori a 10mila euro, come previsto dalla normativa doganale.

Di conseguenza, l’uomo è stato multato con una sanzione di 8mila euro, corrispondente al 40% dell’importo non dichiarato. La somma è stata successivamente acquisita dallo Stato italiano.