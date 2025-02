Scoprire Rimini a San Valentino sulle tracce delle grandi storie d’amore

Scoprire Rimini a San Valentino fra visite guidate sulle tracce delle grandi storie d’amore della letteratura e della storia e un aperitivo romantico al Teatro Galli. Il 14 febbraio ai Musei della città in due con un biglietto.

Visit Rimini: “La concomitanza di fiere e congressi porta verso un trend positivo di occupazione alberghiera, con picco il 17 febbraio con l’80%”

Sono forse gli amanti più famosi della letteratura mondiale, insieme a Romeo e Giulietta, per la loro storia d’amore nata dai versi di Dante e dal racconto di Boccaccio, ambientata a Rimini e capace di travalicare il tempo e lo spazio per entrare nel mito. Quale occasione migliore per scoprire la città di Paolo e Francesca nel giorno di San Valentino?

“Paolo e Francesca ma anche Sigismondo e Isotta – commenta la direttrice di Vist Rimini Coralie Delaubert – sono l’occasione ideale per regalarsi un week-end a Rimini e scoprire così la città tra i gioielli d’arte del suo centro storico, i musei, il buon cibo, il mare d’inverno e un aperitivo romantico al Teatro Galli. Le richieste continuano ad arrivare al centralino di Visit Rimini sia per San Valentino, sia, soprattutto, per le due fiere in contemporanea (16-18 febbraio Beer & Food Attraction e 17-19 Febbraio Enada & Rimini Amusement Show) a due meeting al palacongressi che fanno registrare un’occupazione ben al di sopra dell’anno scorso, con un picco il 17 febbraio con l’80% di occupazione”.

Per chi vuole scoprire Rimini a San Valentino, i Musei comunali di Rimini offrono l’ingresso agevolato 2×1 a tutte le persone che si presenteranno in coppia alla biglietteria venerdì 14 febbraio. Un’occasione per cominciare il lungo week-end degli innamorati con una visita al Fellini Museum il più grande museo al mondo dedicato a un regista, che accoglie e promuove la vastità dell’opera felliniana, in un percorso di ‘narrazione’ che coinvolge Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor e l’area urbana di piazza Malatesta, con il Bosco dei nomi e il grande specchio d’acqua. (info: www.fellinimuseum.it )

Anche il Museo della Città è una miniera di meraviglie che raccontano la storia di Rimini, dalla sezione archeologica con le antiche Domus, come la Domus del Chirurgo con l’eccezionale sito archeologico che offre uno spaccato di 2000 anni di storia, fino al Novecento, passando per il Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino. Un’opportunità anche per ammirare le nuove sale espositive che vanno dall’Alto Medioevo al Quattrocento, da poco rinnovate, e sperimentare il nuovo percorso narrativo per riscoprire tesori come le sculture provenienti dalle chiese scomparse d’età paleocristiana e medievale, i preziosi affreschi e le tavole del Trecento riminese, i capolavori del Quattrocento come le medaglie malatestiane di Matteo de’ Pasti, la straordinaria Pietà di Giovanni Bellini e la grande tavola di Ghirlandaio. (info: www.museicomunalirimini.it)

Per concludere la giornata, il 14 febbraio il Caffè del Grifone, all’interno del Teatro Galli, apre le sue porte per un romantico aperitivo, offrendo una pausa suggestiva in uno dei luoghi simbolo della città. Dalle ore 18, con ingresso consentito fino alle 19, gli ospiti si possono godere un pre-serata in un ambiente elegante e ricco di storia, in un’atmosfera intima e raffinata. Per info: www.visitrimini.com/esperienze/238978-aperitivo-al-teatro-galli

Ma le iniziative dedicate all’amore continuano anche nel week-end. Sabato Il 15 febbraio VisitRimini propone il tour “Amore e Potere: Sigismondo e Isotta” che racconta le vicende storiche e amorose della coppia simbolo di Rimini, Isotta degli Atti e Sigismondo Pandolfo Malatesta, condottiero e Signore di Rimini dal 1417 al 1468. La storia del loro amore verrà narrata attraverso le gesta di questo condottiero e mecenate, colto intellettuale e uomo d’arme e passioni, che nonostante la fama di uomo spregiudicato, seppe amare in modo straordinario la sua Isotta, rendendola immortale nelle opere che fece erigere e nella letteratura.

Ritrovo alle ore 15:30 al Visitor Center, in Corso d’Augusto 235. Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/311460-rimini-city-tour-amore-e-potere-sigismondo-e-isotta/

Domenica 16 febbraio sarà infine Discover Rimini ad accompagnarci in un nuovo percorso guidato, tra città e museo, pensato per la festa degli innamorati e dedicato al racconto di interessanti storie d’amore avvenute in epoche passate. Amori che hanno infiammato personaggi storici e figure mitologiche, ma anche a quelli che hanno legato uomini e donne comuni. Il percorso parte dal Tempio Malatestiano, che custodisce le tombe di Sigismondo Pandolfo Malatesta e Isotta degli Atti, legati da un sentimento amoroso suggellato anche da testi poetici, per finire al Museo della città dove saranno raccontate storie d’amore legate al mondo antico e alle epoche successive, ammirando dipinti e opere scultoree esposti nelle sale. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. L’appuntamento è al Tempio Malatestiano, in via IV Novembre alle ore 15.30. Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it

I percorsi artistici e culturali possono facilmente essere abbinati a gustose tappe nei ristoranti della città per assaporare i piatti tipici romagnoli, senza dimenticare la vera piadina riminese. E per chi vuole rilassarsi e rigenerarsi c’è Rimini Terme che propone una Spa moderna e all’avanguardia, fronte mare, ottima per concedersi una dolce coccola e ricaricarsi con l’acqua di mare anche in inverno (info: www.riminiterme.com ).

Un posto speciale per il bacio del 14 febbraio, le stradine poco distanti dal bimillenario Ponte di Tiberio, nell’antico borgo di San Giuliano, tra le casette basse e colorate dei marinai e i murales multicolore che ricordano la magia onirica del maestro Fellini.

