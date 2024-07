Scuderia San Marino a podio grazie a Giacomo Altoè, Privitelio e Grani-Grossi nel rally 

È stato un altro fine settimana all’insegna dei successi per la Scuderia San Marino, in grado di salire sul podio sia su pista che nel rally.

A Le Castellet è Altoè-pigliatutto: il pilota Ferrari, impegnato per il Trofeo Pirelli, ha ottenuto pole position, giro veloce e doppia vittoria nelle due manche, continuando il buon periodo di forma nel campionato dedicato alle vetture del Cavallino Rosso.

Sempre su pista, nel Lamborghini Super Trofeo Europa, Luciano e Donovan Privitelio salgono sul terzo gradino del podio di classe LC Cup in Gara 1, mentre sono sesti nella seconda prova. Sesto posto anche per Mattia Drudi nel Fanatec GT World Challenge.

Continua l’ottimo momento di forma per Lorenzo Grani e Samanta Grossi, in grado di aggiudicarsi al Rally di Salsomaggiore Terme la vittoria di classe A6. Weekend sfortunato per gli equipaggi Zanotti-Bollini e Cianfriglia-Mazzini, che sono stati costretti al ritiro.

Al Rally Roma Capitale, Ivan Ferrarotti e Massimo Bizzocchi chiudono al ventiduesimo posto assoluto.

Per i kart, a Castelletto quinto posto di Lorenzo Cheli nell’Easykart 100, mentre Lorenzo Leardini è ottavo nella classe 60. Ottava e nona posizione per Giacomo Marchioro e Alessandro Pedini Amati nel Rotax Max Challenge.

