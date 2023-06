Scuderia San Marino. Al San Martino di Castrozza vittoria di classe per Grani e Grossi. 2° posto di categoria nello Slalom con De Marini e Zafferani

Le buone notizie per la Scuderia San Marino arrivano grazie a Lorenzo Grani e Samanta Grossi, che al Rally San Martino di Castrozza vincono la classe Rally4 con la Peugeot 208 GT Line e si portano in testa alla classifica del campionato due ruote motrici. 69° posto assoluto per Davide Simoncini e Daniele Conti, con una foratura che li ha relegati alle retrovie della classifica.

Qualche problema all’arrivo costringe Mirco Gabrielli all’ottavo posto finale nel 12° Rally LANA Storico insieme al pilota Francesco Mearini con la Abarth A 112.

Un podio importante arriva anche dal Campionato Slalom a Palagano con Enrico De Marini e Giorgia Zafferani: i due arrivano secondi nella classe Rally B su BMW 320.

Continua il periodo sfortunato di Mattia Drudi che sulla pista olandese di Zandvoort viene squalificato.