Scuderia San Marino. Al via le iscrizioni per il 51° Circuito San Marino

Il Circuito San Marino è una tappa fissa degli appuntamenti rallystici del territorio sammarinese e dell’omonima Scuderia, che si appresta a organizzare l’edizione numero 51.

La società biancazzurra conferma il format dello scorso anno – tre manche, ognuna formata da quattro giri – in località Gualdicciolo, ad Acquaviva, e comunica che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la manifestazione per le vetture moderne, storiche e Rally Star che desidereranno partecipare.

È possibile iscriversi fino al 26 luglio, andando sul sito della Scuderia (www.scuderiasanmarino.com), cliccando sull’apposita scheda relativa alla manifestazione: https://www.scuderiasanmarino.com/wp-content/uploads/2024/07/scheda-iscrizione-51circuito-rally.pdf