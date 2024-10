Scuderia San Marino. Altoè vince Gara 2 nell’ultima tappa del Trofeo Pirelli Europe, tanti podi anche nella Coppa Romagna Slalom

Si è conclusa la stagione del Trofeo Pirelli del Ferrari Challenge, con l’ultimo che si è svolto sul circuito di Imola e nello stesso weekend si sono tenute anche le Finali Mondiali del Trofeo. La Scuderia San Marino ha avuto l’onore di essere presente con il suo tesserato Giacomo Altoè, che è andato alla ricerca del titolo mondiale dopo aver vinto quello europeo.

Il pilota ha ottenuto la pole position in entrambe le manche dell’ultima tappa di calendario del Trofeo Pirelli, in Gara 1 un contatto all’inizio, in una gara condizionata da forte pioggia, lo ha relegato alle ultime posizioni della classifica. Altoè si è riscattato in Gara 2 riuscendo a salire sul gradino più alto del podio. Il pilota della Ferrari è il più veloce di tutti anche nelle qualifiche delle Finali Mondiali, durante la gara è rientrato tra gli ultimi per il post stop e non è riuscito a completare la rimonta verso la testa della classifica, chiudendo al sesto posto assoluto.

Nel fine settimana su pista anche le finali del GT Cup Europe a Monza. Luciano Privitelio ha concluso in decima e sesta posizione nelle due gare di classe AM.

Passando al rally, weekend sfortunato per l’equipaggio del navigatore sammarinese Massimo Bizzocchi con il pilota reggiano Ivan Ferrarotti al 71° Rallye Sanremo.

Buoni risultati arrivano anche dalla Coppa Romagna Slalom. Terzo posto di classe STC per Enrico De Marini e Giorgia Zafferani, nella stessa classe sesta posizione di Giovanni Muccioli con Simone Corcelli e settima posizione per Andrea Righi. Vittoria di classe RALLYB per Cosimo Bombara e Battaglin, secondo posto per Nicola Montagna e Selenia Micelli. Problemi tecnici per Domenico Bombara e Battaglin, costretti a non partire. Successo di classe RALLYC per Walter Massa e Ilenia Zenegaglia.