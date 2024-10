Scuderia San Marino. Dalla Sardegna arriva la vittoria della classifica scuderie al Vermentino Historicu, terzo posto assoluto per Pelliccioni ed Ercolani nello storico e secondo di classe per Gabrielli

Il mese di ottobre della Scuderia San Marino si è chiuso con la partecipazione in Sardegna al 21° Rally Nuraghi e Vermentino e al Vermentino Historicu.

Nel moderno i portacolori della società sammarinesi sono stati Mirco Gabrielli, che alle note di Riccardo Rigo, ha chiuso al secondo posto di classe N5; mentre è stato un weekend più difficile del previsto per Roberto Selva, che al fianco del pilota Davide Bartolini, hanno dovuto fare i conti con un problema meccanico alla loro Peugeot 208 e hanno chiuso al 35esimo posto assoluto.

Nello storico terzo posto assoluto per Bruno Pelliccioni e Lorenzo Ercolani con Ford Escort Rs, seguiti poco fuori dal podio da Paolo Diana e Daniele Conti. Al quinto posto Stefano Camporesi e Pietro Rossi, mentre in sesta posizione Nemo Mazza e Riccardo Biordi. Undicesima un’altra Ford Escort Rs, quella di Sergio Bartolini con Federica Del Sordo. Tredicesimo posto per Corrado Costa e Domenico Mularoni, rientrati in gara con il superrally. Da segnalare per la Scuderia San Marino la vittoria della classifica scuderie.