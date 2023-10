Scuderia San Marino: Drudi e Grossi, la parola ai protagonisti 

La scorsa settimana i piloti della Scuderia San Marino si sono distinti con ottimi risultati sia su pista, dove è arrivata la vittoria del titolo Sprint per Mattia Drudi nel Fanatec GT World Challenge, che nel rally con il primo posto di classe Rally4 dell’equipaggio Grani-Samanta Grossi al Rally di Bassano.

È il tempo dei bilanci e dei commenti per i due piloti tesserati Scuderia, Mattia Drudi commenta: “Sono molto soddisfatto di questo titolo, il mio secondo con Audi Sport, dopo la vittoria del campionato italiano nel 2021 sempre a bordo di un Audi R8. È il primo titolo internazionale e sono indubbiamente emozionato. È stata una stagione dura: siamo partiti bene con due podi nelle prime due gare e una vittoria, abbiamo affrontato un weekend duro a Misano, dove abbiamo perso tanti punti e i nostri avversari hanno guadagnato molto terreno su di noi. Nelle ultime tre gare siamo stati dietro alla Mercedes e abbiamo dovuto rincorrerli, arrivando a Zandvoort con un distacco di 7,5 punti. Siamo stati bravi a ottenere la pole e la vittoria in Gara 1, poi ripetuta anche domenica quando con il successo nella seconda manche ci siamo assicurati il titolo. Insieme al mio compagno di squadra Ricardo Feller ci siamo trovati subito bene: ci conosciamo da anni essendo anche lui pilota ufficiale Audi, ma non avevamo mai condiviso la vettura e posso affermare che è stata una bella combinazione”.

Emozioni forti anche per la naviga Samanta Grossi, che definisce la partecipazione al Rally Città di Bassano come “un sogno nel cassetto che si avvera. Negli scorsi anni a causa di alcuni motivi lavorativi non sono riuscita a partecipare, ma ho sempre apprezzato tutta l’atmosfera che si respira”.

Una gara semplicemente perfetta con la vittoria di tutte le prove speciali: “Le prove speciali di questa gara sono tanto temute e allo stesso tempo famose, in particolare la Valstagna in grado di regalarti gioie e dolori allo stesso tempo. Un’altra prova famosa è la Rubbio: veloce e abbastanza larga per poi stringersi dopo l’inversione e diventare più guidata fino alla fine.

Infine sono state disputate due prove che non si utilizzavano da diversi anni come la Colle croce e Monte Grappa, entrambe impegnative e tecniche. Siamo contenti di aver trovato anche un buon feeling con la Peugeot 208 Rally 4” il commento tecnico sulla gara di Samanta Grossi.

La naviga italiana si lascia andare sulle sensazioni che l’hanno accompagnata nel fine settimana: “Il nostro Rally di Bassano si è concluso oltre le più rosee aspettative, abbiamo concluso 18esimi assoluti e vinto nel due ruote motrici, Rally 4 e di raggruppamento. Voglio ringraziare Lorenzo per volermi sempre al suo fianco e anche il Team Miele, per lo strepitoso lavoro. Vorrei ringraziare anche tutti coloro che mi permettono di inseguire questa mia grande passione e chi mi segue costantemente. Infine, vorrei menzionare e ringraziare Bianca Campana per avermi inaspettatamente onorata del 2° trofeo dedicato alla sua figlia, Ilenia Ossato.”

Scuderia San Marino