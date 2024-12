Scuderia San Marino. Gabrielli e Darderi conquistano due vittorie di classe, Scuderia in vista anche al Prealpi 

Si è concluso un fine settimana che ha consegnato alla Scuderia San Marino altri piazzamenti di prestigio, portando il nome della società in giro per il mondo in numerose gare.

Dalla Slovenia arriva la vittoria di classe GRC2 per Jacopo Rigo navigato dal sammarinese Mirco Gabrielli su Opel Adam R2 al Rally Show QUADRUVIUM. Gioisce anche Daiana Darderi, alle note per Andrea Minchella, che a Sperlonga ha chiuso al secondo posto assoluto e il primato di classe Rally2/R5.

Il Prealpi Master Show ha catalizzato gli impegni dei piloti sammarinesi, con Jader Vagnini che a bordo dell’inseparabile Skoda Fabia insieme a Giulia Cefis ha chiuso al decimo posto della classifica assoluta. Da segnalare un’altra ottima prestazione di Giacomo Marchioro nel rally: il pilota biancazzurro, navigato da Alessandro Biordi, è giunto al termine della gara al quarto posto di classe Rally4 in una categoria che ha visto la partecipazione di 40 vetture. Nella classe Rally5 è invece nono l’equipaggio formato da Matteo Nerobutto e Daniele Conti. Ritiro sfortunato per Christian Marchioro e Silvia Dall’Olmo.

Infine, su pista è stato protagonista Giacomo Altoè alla 12 Ore del Golfo sul circuito di Yas Marina. Ad Abu Dhabi la Ferrari 296 GT3 preparata dal team Racing One ha chiuso al sedicesimo posto della classifica finale.

