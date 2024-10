Scuderia San Marino. Il 2 e 3 novembre il 4° Halloween Ronde, aperte le iscrizioni

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il 4° Halloween Ronde, terzo appuntamento dell’anno organizzato dalla Scuderia San Marino. La gara si terrà nel fine settimana di sabato 2 e domenica 3 novembre e non mancano le novità per l’edizione del 2024: gli organizzatori hanno infatti previsto una nuova prova speciale, denominata ‘Montegiardino – Maiano’ dalla lunghezza di otto chilometri da ripetere per quattro volte.

Si partirà sabato sera alle 20.30 dal parcheggio del Multieventi, dove sarà allestito anche il parco assistenza, e nella giornata di domenica sono previste le altre tre prove con l’arrivo che si terrà in Piazza Bertoldi a Serravalle.

Il termine ultimo per iscriversi è fissato per il 28 ottobre e la Scuderia San Marino è pronta per un’altra grande gara, di uno dei suoi format più apprezzati.