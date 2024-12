Scuderia San Marino: Il Prealpi Master Show si prende la scena del fine settimana, Altoè ad Abu Dhabi

Prosegue a gonfie e vele la stagione dei motori sammarinesi, con il 2024 che si avvicina alla sua conclusione.

Ultime gare anche per i piloti della Scuderia San Marino, che nel fine settimana saranno impegnati con rally e su pista.

Su pista, Giacomo Altoè farà il suo debutto alla 12 Ore del Golfo sul tracciato di Yas Marina ad Abu Dhabi a bordo della Ferrari preparata dal team Racing One.

Passando al rally, nel fine settimana si correrà in provincia di Treviso il Prealpi Master Show al quale la Scuderia San Marino sarà presente con quattro equipaggi. Torna in gara Jader Vagnini insieme a Giulia Cefis; si cimenterà nuovamente con diversi cambi di fondi Giacomo Marchioro affiancato da Alessandro Biordi. Christian Marchioro sarà invece navigato da Silvia Dall’Olmo e, infine, Daniele Conti sarà alle note per Matteo Nerobutto.

Sempre a proposito di navigatori, Daiana Darderi sarà alla destra di Andrea Minchella all’Union Rally Event mentre Mirco Gabrielli sarà in trasferta in Slovenia insieme a Jacopo Rigo per il Rally Show QUADRUVIUM.