Scuderia San Marino. Il Rally del Brunello e la cronoscalata di Tandalò si prendono la scena

Dopo la conclusione del terzo Ronde Halloween la Scuderia San Marino è pronta a ripartire con le gare dei propri iscritti, che nel fine settimana saranno per la maggior parte protagonisti in Toscana con il Rally del Brunello.

Nel moderno saranno quattro gli equipaggi a rappresentare la bandiera biancazzurra: il presidente Roberto Selva affiancherà Davide Bartolini, mentre Diego Zanotti navigherà Roberto Camporese. Due vetture interamente sammarinesi con Andrea Righi e Riccardo Biordi e Andrea Giacobbi con Alessandro Podeschi.

Il campionato italiano Rally Terra Storico prosegue e vede impegnati nove equipaggi della società sammarinese. I vincitori del Ronde Halloween Nemo Mazza e Bruno Pelliccioni si sdoppiano: il primo sarà in coppia con Marco Cavalli, il secondo insieme a Mirco Gabrielli. Roberto Camporesi sarà navigato da Pietro Rossi, Nicolò Fedolfi farà squadra con Livio Ceci. Cercheranno soddisfazioni Corrado Costa e Domenico Mularoni, così come Stefano e Michele Pellegrini e Loris Baldacci con Giuliano Calzolari. Infine Nicholas Ciacci avrà al suo fianco Marco Baldazzi, mentre Alessandro Fedolfi correrà con Umberto Bollini.

Non solo rally ma anche velocità per fuoristrada: per Simone Temeroli e Gianluca Mainardi trasferta in Sardegna, i due parteciperanno alla cronoscalata Tandalò valevole per Campionato Italiano Velocità Fuoristrada Aci Sport. La quinta edizione della gara prevede un tracciato di cinque chilometri su strada larga e divertente con arrivo previsto al parco eolico di Tandalò a Buddusò.