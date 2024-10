Scuderia San Marino. La conferenza stampa accende i motori sull’Halloween Ronde 

A una settimana di distanza dalla quarta edizione dell’Halloween Ronde procedono i preparativi per l’ultimo evento dell’anno targato Scuderia San Marino.

Presso la sede della società automobilistica sammarinese si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento alla presenza di Simone Manzaroli, vice presidente della Scuderia San Marino; Giovanni Muccioli, pilota sammarinese e Michele Trevisan, in rappresentanza della Fams.

Con le iscrizioni aperte dal 4 ottobre, e in prossimità di chiusura con la scadenza fissata al 28 ottobre, Manzaroli traccia un bilancio dell’elenco iscritti che si sta delineando. “L’Halloween Ronde si consolida come un appuntamento molto apprezzato da tutti quanti, stiamo ricevendo molte richieste da San Marino e non con numerose macchine di grossa e piccola cilindrata. Sarà sicuramente un bel elenco iscritti, sia nel moderno che nello storico” afferma Manzaroli.

Sarà una manifestazione rinnovata nella sua unica prova speciale da ripetersi per quattro volte. Manzaroli spiega il motivo della nuova PS con partenza a Montegiardino e arrivo a Maiano: “Abbiamo scelto di cambiare per dare un po’ di varietà rispetto alle edizioni precedenti e far divertire i piloti, ma anche per una migliore organizzazione a livello logistico della prova”.

Giovanni Muccioli lo scorso anno è salito sul podio della classifica storica del Ronde Halloween, secondo con la BMW 320. “Proverò a far bene anche quest’anno, sicuramente prima di tutto vorrei divertirmi un po’ e far divertire in macchina, poi se arriverà anche il risultato tanto meglio – ammette Muccioli -. Ho avuto modo di vedere attraverso i video pubblicati online il nuovo percorso e devo dire che è un bel tracciato, la Scuderia fa sempre del suo meglio per rinnovarsi”.

L’Halloween Ronde chiude un altro anno ricco di eventi rallystici sul territorio sammarinese. Michele Trevisan, rappresentante della Federazione Auto Motoristica Sammarinese, si ritiene “soddisfatto di come è trascorso quest’anno a livello di manifestazioni. Sono contento perché la Scuderia ha saputo reinventarsi ulteriormente, rendendo il percorso molto interessante. Anche in questo 2024 sono arrivati in Repubblica numerosi equipaggi e tifosi, speriamo di chiudere al meglio anche con l’Halloween che è una gara sempre molto affascinante”.