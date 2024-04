Scuderia San Marino: Lo storico regala un secondo posto al Val d’Orcia. Vittoria di categoria nel Trial 4×4 e podi anche dai kart e Motors Rally Show

È stato un fine settimana pieno di soddisfazioni per la Scuderia San Marino, in grado di raccogliere tanti buoni risultati su tutti i fronti.

Al Rally della Val d’Orcia spicca la prestazione del gruppo dello storico. Secondo posto assoluto per Bruno Pelliccioni e Lorenzo Ercolani su Ford Escort. Al sesto e settimo posto si posizionano gli equipaggi formati da Nemo Mazza e Marco Cavalli ed Enrico Ercolani Volta e Daniele Conti, nona posizione per Corrado Costa e Riccardo Biordi. Gabriele Pennacchini e Giuseppe Fanelli hanno chiuso in dodicesima piazza, mentre per Renato Ambrosi e Andrea Marcon e Alessandro Fedolfi con Umberto Bollini la gara si archivia con un quindicesimo e sedicesimo posto.

Purtroppo da segnalare anche tre ritiri: Nicola Ciacci con Marco Baldanzi, Stefano Camporesi con Davide Berzigotti e Nicolò Fedolfi con Livio Ceci.

Nel moderno Jader Vagnini, insieme a Giulia Cefis, taglia il traguardo al quindicesimo posto della classifica assoluta. Buona prestazione anche per la naviga Daiana Darderi con Riccardo Rigo, l’equipaggio con la Citroen DS3 ha conquistato il secondo gradino del podio della classe N5. Chiude al trentasettesimo posto assoluto Roberto Selva, alle note del pilota Davide Bartolini.

Sempre per quanto riguarda il rally, Samanta Grossi si mette in mostra a Pavia, dove ottiene un secondo posto di classe Rally4 insieme al pilota Valeriano Bellinzoni al Motors Rally Show.

Parte bene anche il Campionato Italiano Trial 4×4: Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini ottengono la vittoria di categoria Pro Modified al Trofeo Cherry Club. Passando ai kart, podio anche per Nicolas Tagliaferri che taglia il traguardo al secondo posto nella Coppa Italia Zona 3 a Cervia.

Nella velocità tutto concentrato sul circuito francese “Paul Ricard”. Per Mattia Drudi il debutto con la nuova Aston Martin nel Fanatec GT World Challenge si chiude in Top Ten con il settimo posto assoluto. Inizio di stagione anche nel GT4 European Series, Paolo e Davide Meloni chiudono le due gare con un sesto e settimo posto di classe Pro-Am.