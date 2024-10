Scuderia San Marino. Marchioro a podio a Franciacorta, ora penultimo appuntamento per prendersi il MINI Challenge Academy. Grand Final per il Trofeo Easykart

Settembre si è chiuso con la nota positiva di Giacomo Marchioro, che sul circuito di Franciacorta ha conquistato pole position e vittoria in Gara 1 nel Trofeo Nazionale Rotax, mentre nella seconda manche un problema elettrico al suo kart lo costringe al ritiro e alla terza riesce a risalire fino al sesto posto assoluto. Weekend da centro classifica per Alessandro Pedini Amati: diciassettesimo nelle prime due gare e quattordicesimo nella terza e ultima manche.

Su pista, Barcellona ha ospitato la tappa del GT Open Europe con Luciano Privitelio che ha concluso al dodicesimo posto di categoria Am in Gara 1 e al sesto posto di categoria nella seconda prova.

È tornato alle gare ufficiali anche Federico Bagnasco che al Red Bull Ring, gara valevole per l’ADAC GT4 Germany, si è distinto con un diciottesimo e tredicesimo piazzamento. “Erano due anni che non scendevo in pista e per me era la prima volta in Austria, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti dei risultati – ha commentato Bagnasco -. È stata una bella esperienza, per me era la prima volta in un campionato non italiano e sono rimasto affascinato anche dalla partecipazione di pubblico e dall’organizzazione generale. In pista sono riuscito a migliorarmi di due secondi dal primo turno, per questo mi ritengo abbastanza contento”.

Per Marchioro e l’altro Bagnasco, Alessandro, gli impegni non finiscono qui: penultimo appuntamento del campionato MINI Challenge ACADEMY a Monza con Marchioro che si trova in testa alla classifica con 69 punti e Bagnasco lo segue al terzo posto con 44, a soli cinque punti dal secondo posto generale.

Si chiude la stagione del Trofeo Easykart con il Grand Final sul circuito di Franciacorta, che vedrà protagonisti due portacolori della Scuderia San Marino: nella classe 60 Lorenzo Leardini e in classe 100 Lorenzo Cheli.

