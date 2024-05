Scuderia San Marino. Marchioro – Bagnasco, debutto spettacolare nel MINI Challenge. Podio anche per Altoè e nel Trial

Il weekend appena concluso non è stato solo Rally Bianco Azzurro per la Scuderia San Marino. La società motorista sammarinese ha schierato i suoi piloti anche fuori dal territorio sammarinese con gare su pista e fuoristrada.

Debutto coi fiocchi per Giacomo Marchioro e Alessandro Bagnasco nel campionato MINI Challenge Italia. In gara 1 secondo posto per Bagnasco nella categoria LITE, mentre in gara 2 Marchioro si posiziona davanti a tutti.

Sempre su pista ottiene un podio anche Giacomo Altoè, secondo nella Pro Cup del GT World Challlenge. Più complicato il weekend di Mattia Drudi, che nella seconda manche chiude al quattordicesimo posto della classifica assoluta.

Al Trofeo Alpi Marittime festeggiano Davide Carattoni e Lorenzo Ceverini, primi nella classe Pro Modified del Campionato Italiano di Trial. Nel Baja Colline Metallifere quarto posto per Giovanni Farina.