Scuderia San Marino. Misano pronto a far divertire con il Fanatec GT, nelle Marche il Rally dell’Adriatico

Per la Scuderia San Marino proseguono le gare dei suoi piloti, questo weekend impegnati su pista e nel rally su terra.

Il circuito di Misano ospiterà la tappa italiana del Fanatec GT World Challenge Europe e del GT4 European Series. Per il Fanatec GT sull’Aston Martin ci sarà Mattia Drudi, in cerca di riscatto dopo la quattordicesima posizione del Brands Hatch, e Giacomo Altoè, che proverà a ben figurare anche a Misano dopo il podio inglese. Davide e Paolo Meloni saranno invece protagonisti nel GT4.

Dopo la prima giornata di test, utile per provare la macchina in vista della qualifica e studiare la giusta strategia, i piloti si dicono fiduciosi, nonostante Drudi abbia avuto un piccolo problema a una gomma che lo ha costretto a fermarsi anzitempo. Lo stesso Drudi poi continua: “La macchina va molto veloce, lo dimostra anche il fatto che in Inghilterra abbia mancato la pole solo per sedici millesimi. Sto iniziando ad avere un buon feeling con la vettura, a marzo abbiamo fatto qua qualche test. L’obiettivo per questo weekend sarà quello di portare a casa dei punti visto che nella prima gara abbiamo faticato. È sempre bello correre qua a Misano davanti a tante persone, sarà bello affrontare anche la prova in notturna che mancava da tempo”.

Altoè afferma: “Misano è una pista che mi piace molto, l’anno scorso qui ho conquistato l’unico podio della stagione e quindi spero che mi porti bene, anche se il livello del campionato è molto alto”.

Terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, che si sposta nelle Marche per il trentunesimo Rally dell’Adriatico. Cinque equipaggi targati Scuderia San Marino prenderanno parte alla manifestazione. Confermata la squadra Jader Vagnini-Giulia Cefis, così come Riccardo Rigo navigato da Daiana Darderi e Davide Bartolini con Roberto Selva. Nicolas Pancotti sarà navigato da Diego Zanotti, mentre Alessandro Biordi sarà alle note di Luigi Ricci.

Al Rally degli Abeti la navigatrice Valentina Pasini sarà al fianco di Riccardo Verbili. Tappa internazionale per Roberto Tordi e Marco Baldazzi, impegnati in Repubblica Ceca al Rally Cesky Krumlov.