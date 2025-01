Scuderia San Marino. Per Altoè e Drudi il 2025 inizia con la 24 Ore di Daytona 

Ritornano in pista i piloti della Scuderia San Marino, che inizia il 2025 con due gare negli Stati Uniti e che vedranno impegnati Giacomo Altoè e Mattia Drudi.

I due piloti con licenza sammarinese saranno protagonisti questo weekend alla gara-test che precede la 24 ore di Daytona, la Roar Before Daytona 24h e, dopo sette giorni, prenderanno parte alla prestigiosa gara di ventiquattr’ore nello stato della Florida.

“È incredibile essere in questa gara, è uno degli eventi più importanti del mondo e una delle gare più importanti, seconda solo alla 24 Ore di Le Mans – ha affermato Altoè -. Questa è una delle mie gare preferite perché fino all’ultima ora sei sempre in corsa per buone posizioni, cercheremo di dare il meglio. La macchina è preparata dal team Conquest Racing e siamo una bella lineup di piloti. Il mio 2025 proseguirà in queste settimane con altri eventi insieme alla Ferrari ad Abu Dhabi e Dubai”.

Entusiasta di partecipare a questa manifestazione anche Mattia Drudi a bordo dell’Aston Martin, che commenta: “Mi mancava questa gara nelle mie partecipazioni e sono molto felice di essere negli States. In questi giorni sono stato alle sede del team The Art of Racing, situati a Phoenix, in Arizona, dove ho potuto testate la vettura grazie a dei simulatori di gara. La macchina in questa competizione ha sempre fatto bene perciò sono fiducioso e positivo perché ci sono tutti i presupposti per fare bene. Anche in questa stagione sarò molto impegnato a livello europeo e internazionale con oltre 20 weekend di gare, l’anno scorso è stato il mio anno sotto Aston Martin e abbiamo ottenuto la vittoria alla 24 di Spa e l’auspicio è quello di toglierci altre soddisfazioni”.