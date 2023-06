Scuderia San Marino: Spa-Francorchamps e i kart si prendono la scena del fine settimana

Luglio si apre con il ritorno delle gare su pista per i piloti della Scuderia San Marino, impegnati su più fronti.

Tre appuntamenti in Belgio sulla celebre pista di Spa-Francorchamps. Davide Meloni farà squadra con Massimiliano Tresoldi alla Crowdstrike 24 Hours of Spa, valevole per il terzo appuntamento del calendario GT4 European Series. Nel Fanatec GT World Challenge, invece, sarà impegnato Mattia Drudi, che vorrà sicuramente riscattarsi dalle ultime gare.

Nello stesso circuito si correrà anche il Lamborghini Super Trofeo Europa che vede iscritti gli equipaggi di Luciano e Donovan Privitelio ed Emanuele Zonzini e Emanuele Colombini.

Nei kart Lorenzo Cheli sarà di scena sulla pista di Ala, in provincia di Trento, per l’Easykart 100 Trophy. Nicolas Tagliaferri parteciperà al Trofeo d’Estate a Lonato e a Pomposa Giacomo Marchio e Alessandro Pedini Amati proveranno a centrare posizioni di rilievo nel Campionato Italiano Rotax, categoria Senior.

Infine il rally con la Coppa Rally di 2° Zona: Jacopo Bergamin e Alice Tasselli saranno impegnati nel Rally Coppa Valtellina.