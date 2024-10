Scuderia San Marino. Spettacolo di Bagnasco e Marchioro al MINI Challenge, Cheli decimo nel Grand Final dell’Easykart

Il penultimo appuntamento del Campionato MINI Challenge ha regalato grandi emozioni e soddisfazioni ai piloti della Scuderia San Marino. Sul circuito di Monza sono stati tre i podi centrati da Alessandro Bagnasco e Giacomo Marchioro. In Gara 1 la vittoria è andata a Bagnasco, che ha approfittato di una foratura alla gomma della vettura di Marchioro a quattro giri dal termine per superarlo e trionfare, con lo stesso Marchioro che ha concluso in quarta posizione. Nella seconda manche, Marchioro è riuscito a salire sul gradino più alto del podio, seguito proprio da Alessandro Bagnasco.

Ultimo appuntamento in programma nel fine settimana dall’8 al 10 novembre al Misano World Circuit per il gran finale del campionato italiano dedicato alle MINI.

Chiusura di stagione anche per il Trofeo Eaykart: sul circuito di Franciacorta Lorenzo Cheli, inserito nella classe 100, ha chiuso al decimo posto assoluto, ottenendo un quarto e quinto posto nelle due sessioni di qualifica.