Scuderia San Marino. Tutto pronto per il 3° Ronde Halloween, le dichiarazioni dei protagonisti

La Scuderia San Marino è pronta ad alzare il sipario sul terzo Ronde Halloween, che si sabato 4 e domenica 5 novembre.

La conferenza stampa organizzata prima dell’evento ha raccolto le emozioni dei protagonisti e ha fatto il punto della situazione sulla manifestazione.

“Siamo vicini alla chiusura delle iscrizioni, siamo contenti dell’elenco iscritti che si sta delineando. Ci sono vetture molto importanti sia nel moderno che nello storico, così come capita spesso nelle nostre gare. Per noi il Ronde Halloween è sempre un evento molto importante, l’ultimo della stagione che ci ha messo molto alla prova sotto l’aspetto organizzativo, ma vogliamo chiudere al meglio l’annata rallystica della Scuderia San Marino” ha commentato in apertura il presidente Roberto Selva.

Nelle prime due edizioni la vittoria è andata a Jader Vagnini, che vorrà riprovarci anche quest’anno: “Cercherò di dare il massimo anche questa volta, sarebbe una bella soddisfazione però sappiamo già che ci saranno avversari molto forti. Insieme alla squadra stiamo lavorando molto bene e sto tornando ai livelli prima dell’incidente all’Adriatico, vogliamo fare una bella gara”.

Un Ronde rinnovato con il tracciato interamente rivisto: partenza a Serravalle da Piazzale Bertoldi e poi trasferimento nella zona di Gualdicciolo fino a Chiesanuova. “Sarà una prova molto bella e veloce, ma allo stesso tempo difficile con alcuni cambi e insidie. Ci sarà da divertirsi e i ragazzi della Scuderia sono stati bravi nell’organizzarla” ha analizzato Vagnini.

Assenza illustre nello storico di Marcello Colombini, vincitore nella categoria dello scorso anno, che commenta: “Parteciperò come spettatore, la voglia di esserci era tanta ma un piccolo problema di salute mi costringe allo stop. Non vedo l’ora di tornare il prossimo anno”.

Con questa gara si chiude la stagione della Scuderia San Marino per quanto riguarda l’organizzazione di manifestazioni in territorio. La soddisfazione per il lavoro svolto dalla società sammarinese arriva da Marco Cavalli, membro del Direttivo Fams. “Vogliamo fare un plauso alla Scuderia per aver messo in piedi ancora una volta un ottimo evento, hanno avuto il coraggio e la bravura di cambiare la prova”.

Scuderia San Marino