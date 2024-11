Scuderia San Marino: Verso la conclusione della stagione Cirt e Lamborghini Super Trofeo

È in via di chiusura il Campionato Italiano Rally Terra con l’ultima tappa stagionale con il Rally delle Marche, che vedrà impegnati quattro equipaggi della Scuderia San Marino.

Ritorna in gara Jader Vagnini, che sarà navigato da Giulia Cefis su Skoda Fabia preparata dal Team ProLine. Grande rientro in scena anche per Manuel Manzi insieme al navigatore Marco Lo Giudice con Citroen Saxo. Presenti alla gara anche i navigatori Roberto Selva e Daiana Darderi, al fianco rispettivamente di Davide Bartolini ed Emanuele Dati.

Passando alle competizioni su pista, Luciano e Donovan Privitelio saranno sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera per l’ultimo round del Lamborghini Super Trofeo Europa e, nello stesso weekend, si correrà anche il Gran Final Mondiale del trofeo dedicato alle Lamborghini.