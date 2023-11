SCUOLA. PROGETTO VALDITARA CONTRO VIOLENZA GENERE, MORRONE (LEGA): IN PRIMA LINEA A TUTELA DONNE

Roma, 22 nov. “E’ condivisibile e una verità evidente che la scuola ha un ruolo fondamentale nell’educare al rispetto di ogni persona. In questo ambito rientra ovviamente anche la lotta alla violenza di genere. Ben venga quindi l’ottimo progetto sperimentale presentato dal ministro Giuseppe Valditara questa mattina a Roma in Senato che prevede gruppi di discussione tra studenti e professori con il supporto di psicologi e esperti per 30 ore complessive extracurricolari e un finanziamento di 15 milioni di euro. Un progetto che nasce per la prima volta in Italia e che prende avvio, come ha detto il ministro, dopo i gravi episodi di stupro di Palermo e Caivano di questa estate. Un grande risultato raggiunto dal Governo di centrodestra”.

Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

