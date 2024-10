Se questo è giornalismo! … di Sergio Pizzolante

Alcuni giorni fa Formigli ha dedicato un’oretta buona( si fa per dire…) a Maria Rosaria Boccia, perché lo scandalo politica-sesso piace molto al giornalismo( si fa per dire…) italiano.

Molto più dello scandalo giornalismo/sesso/mini orgia/con accusa di stupro, dell’ex inviata di Formigli medesimo, con un collega della vice di Travaglio indignata speciale al tavolo di Formigli.

Non che mi interessi, ma così, per dire il parterre. Per dire del tribunale della morale privata che definisce, a detta loro, la morale pubblica.