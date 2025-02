Secondo appuntamento della Rassegna “Nell’intimo-Maestri Presenti, Passati, Futuri”

La rassegna “Nell’intimo – MAESTRI Presenti, Passati, Futuri” offre un’opportunità unica di immergersi nella musica classica in un contesto accogliente e intimo. Il secondo appuntamento, fissato per sabato 22 febbraio alle ore 18.30, vedrà esibirsi talentuosi musicisti: Chiara Di Bert al violino, Amelia Sharp al violoncello e Nicola Giaquinto al pianoforte.

L’evento si svolgerà presso lo spazio espositivo della Carlo Biagioli srl, situato in via 25 marzo 71 a Domagnano, Repubblica di San Marino.

Questa iniziativa, fortemente voluta dal Maestro Massimiliano Messieri e da Carlo Biagioli, si ispira alla tradizione dei “concerti salotto” del periodo romantico, dove la musica veniva condivisa in ambienti ristretti e familiari, creando un legame speciale tra artisti e pubblico, foriero di un impatto emozionale forte e autentico.

L’obiettivo è offrire un’esperienza musicale coinvolgente e profonda, in un’atmosfera che stimola le emozioni e facilita la connessione con l’interiorità di ciascuno.

Il programma musicale sarà dedicato al tema delle stagioni, un elemento fondamentale della vita umana, esplorato attraverso le composizioni di Astor Piazzolla e Pëtr Il’i? ?ajkovskij. Si eseguiranno le “Quattro Stagioni” di Piazzolla, che riflettono il passaggio attraverso le diverse fasi dell’anno con il ritmo vivace del tango, e le composizioni di ?ajkovskij da “Le Stagioni”, che evocano le emozioni legate ai diversi cicli.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile non solo per tutti gli appassionati di musica, ma anche per per chiunque desideri vivere un momento di intensa e rigenerante bellezza e riflessione. La vicinanza tra artisti e pubblico promette di creare un’atmosfera carica di emozioni, trasformando la musica in un’esperienza condivisa e intima. Non mancate!

Il susseguirsi delle stagioni è parte integrante della vita sulla terra sin dall’inizio dei tempi. Qualsiasi aspetto della quotidianità umana, dall’agricoltura all’esplorazione, è sempre stato in un certo modo scandito dalla costante alternanza fra “il grande freddo” e “il grande caldo”. Con l’evoluzione della sensibilità artistica umana, la convivenza fra uomo e l’inarrestabile orologio terrestre ha posto sempre più stimoli per i più svariati sbocchi artistici. È il caso dei vari Botticelli, Monet, Vivaldi e due figure diametralmente opposte: il compositore russo Pëtr Il’i? ?ajkovskij e il bandoneonista argentino Astor Piazzolla. Nonostante l’oceano di differenze che separa queste due penne della cultura musicale occidentale, il tango e la tradizione russa si danno rendez-vous al centro di un discorso universale; un mondo sonoro dove entrambi sperimentano in egual misura il gelo invernale e la spensieratezza primaverile… la bruma autunnale e la raggiante – ma malinconica – angoscia dell’estate.

Programma:

Astor Piazzolla Le quattro stagioni Primavera / Estate / Autunno / Inverno Pëtr Il’i? Tchaikovsky da Le Stagioni Aprile / Agosto / Ottobre / Dicembre Chiara Di Bert, violino / Amelia Sharp, violoncello / Nicola Giaquinto, pianoforte