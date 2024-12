Segreteria Territorio e Segreteria Finanze: San Marino e Valpharma: Insieme per la sostenibilità

L’azienda farmaceutica è la prima, in assoluto, a firmare un accordo con la Repubblica di San Marino, per incentivare il riciclo delle bottiglie di plastica tra i propri collaboratori.

È stato siglato oggi un importante accordo tra Valpharma S.p.A. e la Repubblica di San Marino, che segna un passo significativo verso la sostenibilità ambientale.

Si tratta del primo accordo di questo genere, realizzato totalmente a spese dell’azienda sammarinese, volto a incentivare il riciclo delle bottiglie di plastica tra i propri collaboratori.

Il documento è stato firmato dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti, dal Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Matteo Ciacci e dal presidente di Valpharma S.p.A., Andrea Ridolfi. L’accordo ha una durata di tre anni e coinvolge anche l’Istituto Bancario Sammarinese. L’eco-compattatore per il riciclo delle bottiglie è fornito dall’azienda Green Money ed è stato installato nella sala mensa della nuova sede di Valpharma S.p.A., situata in via Ranco a Serravalle.

Ogni bottiglia di plastica PET inserita nel sistema ridurrà l’impatto ambientale e si tradurrà in un valore economico per il collaboratore, accumulando 1 centesimo per ogni bottiglia, fino a un massimo di 5 euro mensili, accreditati sulla Smac Card del dipendente.

Il sistema garantisce anche una gestione adeguata del materiale raccolto, assicurando che venga inviato al riciclo tramite una partnership collaudata. Nel solo 2023, la società fornitrice ha recuperato ben 440.000 bottiglie, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 di 1,9 tonnellate, un valore equivalente all’assorbimento annuale di circa 95 alberi.

Questo progetto rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile per la comunità di San Marino e un modello potenziale per altre aziende nel settore. Le parole del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti:

<< Ringrazio Valpharma per aver pensato e realizzato questo rilevante progetto che mette in luce l’importanza della collaborazione tra istituzioni e aziende per promuovere la sostenibilità. L’accordo con Valpharma rappresenta un passo significativo verso una gestione responsabile delle risorse e un impegno concreto per il rispetto dell’ambiente.

Questo accordo non celebra solo la riconoscenza verso l’azienda, ma anche l’importanza della sostenibilità come valore fondamentale del progetto, evidenziando che questo non è solamente un obiettivo da raggiungere, ma un comportamento da adottare. La creazione di un bilancio di sostenibilità da parte di Valpharma dimostra un approccio proattivo e la volontà di rendere trasparente il proprio impegno ambientale. Questa iniziativa non solo valorizza San Marino e Valpharma nel contesto della sostenibilità, ma invita anche altre aziende e istituzioni a seguire l’esempio, contribuendo a un cambiamento culturale e pratico nella cura del nostro pianeta >>.

Le parole del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Matteo Ciacci:

<< Ringrazio Valpharma per il contributo e la riflessione su un tema così cruciale come la sostenibilità. È evidente che questa iniziativa, attraverso la creazione di un bilancio di sostenibilità, rappresenti non solo un passo avanti per l’azienda stessa, ma anche un mobilitante per una maggiore consapevolezza collettiva riguardo alla responsabilità ambientale. L’importanza del progetto va oltre la mera attività aziendale; si tratta di un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e imprese possa essere un veicolo efficace per il progresso verso pratiche più sostenibili. Promuovere un cambiamento culturale implica non solo l’adozione di politiche ambientali, ma anche una trasformazione nel modo in cui pensiamo e agiamo quotidianamente nei confronti delle risorse naturali. Il fatto che Valpharma possa fungere da modello per altre realtà è fondamentale per amplificare l’impatto delle buone pratiche sulla sostenibilità >>.

Le parole del presidente di Valpharma S.P.A. Andra Ridolfi:

<< Ringrazio il Segretario di Stato Marco Gatti e il Segretario di stato Matteo Ciacci per aver accolto con entusiasmo la nostra proposta. Essere la prima azienda di San Marino che firma un accordo di questo genere ci riempie di orgoglio. Per il nostro gruppo si tratta di un ulteriore e deciso passo nella direzione della sostenibilità, su cui stiamo lavorando proattivamente da tempo coinvolgendo i nostri partners e collaboratori. Questa iniziativa rende le nostre persone protagoniste della sostenibilità in azienda, stimolando comportamenti responsabili. La sostenibilità non è uno slogan ma un impegno costante, infatti Valpharma ha un dipartimento interno dedicato e farà, volontariamente, il bilancio di sostenibilità. È un impegno in cui crediamo: come i nostri prodotti anche la cura per l’ambiente concorre a favorire il benessere e la salute delle persone >>

Segreteria di Stato Finanze e Bilancio

Segreteria di Stato Territorio e Ambiente