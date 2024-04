Sen. Domenica Spinelli: Riforma strategica per la stabilità politica. Si allarga il sostegno in Italia, presentati nuovi comitati civici

Nuovi comitati civici per il premierato. Dopo la presentazione, sempre in Senato, del primo comitato civico su Roma a sostegno della riforma costituzionale voluta da Fratelli d’Italia e che punta all’elezione diretta del presidente del consiglio, si allarga l’adesione della società civile pronta a sostenere nel Paese la riforma una volta approvata.

Su iniziativa della Sen. Domenica Spinelli oggi in sala Nassirya, alla presenza del presidente della prima commissione affari costituzionali Alberto Balboni e dei senatori Andrea De Priamo, Costanzo Della Porta, Lucio Malan e Marco Lisei sono stati presentati i primi comitati civici territoriali di Ferrara, di Rimini e di Campobasso.

“Il premierato è la riforma madre e la porteremo a termine in questa legislatura. C’è una narrazione totalmente errata su questo tema da parte delle opposizioni, che stride con le sollecitazioni che ci vengono dai territori che ci lasciano ben sperare. Con questa riforma mettiamo al centro la democrazia, la partecipazione e la stabilità, un elemento di cui si sente un gran bisogno anche per le sorti della nostra economia. Il governo Meloni è il governo della concretezza e della determinazione ma soprattutto il governo che tiene fede a quanto promesso in campagna elettorale”.