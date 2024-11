“Sentire le voci”, dall’8 al 10 novembre Cesenatico diventa la città del podcast

Federico Buffa, Maurizio Chiarucci, Daniele Tinti, Chiara Galeazzi, Stefani Brucini e tantissimi altri ospiti al Teatro di Cesenatico. Ingresso sempre libero senza prenotazione



Cesenatico, 4 novembre 2024_ Sta per tornare “Sentire le Voci” la Festa del Podcast di Cesenatico e dall’8 al 10 novembre il Porto Canale e il Teatro Comunale potranno mettersi le cuffie e ascoltare i più grandi protagonisti di questo settore. Federico Buffa, Daniele Tinti, Chiara Galeazzi, Maurizio Carucci, Stefania Brucini, Alberto Grandi, Mauro Pescio, Benedetta Santini, Matteo Caccia, Antonio Iovane sono solo alcuni dei nomi protagonisti dell’edizione 2024. Tra le grandi novità di quest’anno anche la prestigiosa partnership stretta con RaiPlay Sound che allestirà una postazione fissa nel foyer del teatro con una postazione in cui tutti potranno ascoltare estratti dei podcast di cui si parlerà sul palco.

Tutti gli incontri di “Sentire Le Voci” – il direttore artistico è Matteo Cavezzali, la curatela è di Gianni Gozzoli – si terranno al Teatro Comunale di Cesenatico e sono a ingresso libero senza prenotazione.

Il programma

Si comincia venerdì 8 novembre alle 16 con “America” un approfondimento dedicato alle elezioni americane a cura di Oliviero Bergamini caporedattore della Redazione Esteri del Tg1 e di Andrea Borgnino di Rai Play Sound; alle 17 invece tocca ad Antonio Iovane – scrittore e podcaster – che racconterà il suo podcast “Uno Bianca”, un tema sempre molto sentito in Emilia-Romagna; alle 18 a salire sul palco invece sarà Maurizio Carucci – frontman degli Ex-Otago – in “Non esiste un posto al mondo”, un incontro dedicato al suo esordio letterario, alla comunicazione sul palco e alla musica dal vivo che porta da anni in giro per l’Italia. Il gran finale della giornata di venerdì è alle ore 21 con “La milonga del Fùtbol”, incontro che prende il nome dal libro scritto da Federico Buffa e Fabrizio Gabrielli. E sul palco proprio Buffa, il più amato narratore sportivo italiano, racconterà il suo viaggio mistico nel calcio argentino insieme a Gabrielli e ai migliori mancini della storia.

Sabato 9 novembre alle 15 si inizia con “Raccontare la realtà” con Daria Corrias di “Tre Soldi” Rai Radio3, Carola Haupt di Radio Papesse, Sabrina Tinelli di Chora e Luca Micheli, il più importante sound designer di podcast in Italia; alle 16 Mauro Pescio, autore del podcast dal record di streaming “Io ero il milanese” presenterà in anteprima assoluto il suo nuovo podcast “Tale Padre” insieme ad Andrea Borgnino di Rai PlaySound; alle 17 invece Matteo Caccia – uno dei nomi più importanti tra i podcaster italiani – sarà protagonista di “Cose che succedono vivendo“. Alle 18 invece “Chiacchiericcio” con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi: dai loro format su Radio Deejay fino ai podcast che conducono passando per la scrittura umoristica, l’improvvisazione e i giochi di ruolo. Alle 21 Daniele Tinti svelerà i segreti di “Tintoria”, il podcast comedy più seguito in Italia di cui è fondatore e co-conduttore.

Domenica 10 novembre alle 15 si apre con Marco Cortesi e Mara Moschini che raccontano “Fango” il podcast dedicato all’alluvione del 2023 in Romagna; alle 16 Bendetta Santini presenterà “Filosofia e caffeina” un incontro dedicato all’utilità della filosofia nella vita di tutti i giorni e alle 17 arriva invece Stefania Brucini con “Un passo al giorno” un podcast per trovare ispirazione, motivazione e consigli pratici per migliorare la tua vita: esercizi, suggerimenti di libri da leggere. Alle 18 Matteo Cavezzali, Gianni Gozzoli e lo psicoterapeuta Gianluca Farfaneti racconteranno il podcast “L’ultimo azzardo”, una storia incredibile di gioco d’azzardo e dipendenza. La chiusura del festival sarà affidata ad Alberto Grandi e Daniele Soffiati con “DOI – Denominazione di Origine Inventata”, il podcast che con ironia e leggerezza distrugge i grandi miti della cucina italiana.



Giorni e orari

Venerdì 8

16 – Oliviero Bergamini Tg1 e Andrea Borgnino RaiPlay Sound – America

17 – Antonio Iovane – Uno Bianca

18 – Maurizio Carucci (Ex-Otago) – Non esiste un posto al mondo

21 – Federico Buffa e Fabrizio Gabrielli – La milonga del Fútbol



Sabato 9

15 – Daria Corrias, Carola Haupt, Sabrina Tinelli, Luca Micheli – Raccontare la realtà

16 – Mauro Pescio e Andrea Borgnino – Tale Padre

17 – Matteo Caccia – Cose che succedono vivendo

18 – Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi – Chiacchiericcio

21 – Daniele Tinti – Tintoria



Domenica 10

15 – Marco Cortesi e Mara Moschini – Fango

16 – Benedetta Santini – Filosofia e caffeina

17 – Stefania Brucini – Un passo al giorno

18 – Matteo Cavezzali, Gianni Gozzoli e Gianluca Farfaneti – L’ultimo azzardo

19 – Alberto Grandi e Daniele Soffiati – DOI – Denominazione di Origine Inventata