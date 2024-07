Sequestrati abiti contraffatti in un negozio di Rimini: denunciata la commerciante

Nel cuore di Rimini, un negozio è stato scoperto a vendere articoli di moda con firme false, con prezzi variabili tra i 140 e i 350 euro. La Polizia Locale ha denunciato la titolare del punto vendita, situato in zona mare, per introduzione nello Stato di merci con segni mendaci e ricettazione.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione telefonica riguardante articoli sospetti esposti in vendita. La squadra giudiziaria ha quindi effettuato un sopralluogo nel negozio, rinvenendo circa un centinaio di articoli, tra cui borse, portafogli, cinture, sciarpe e foulard, tutti contrassegnati da marchi internazionali di alta gamma.

Quando gli agenti hanno richiesto alla commerciante le fatture di acquisto, la donna non è stata in grado di fornire alcuna documentazione attestante la legittimità dei prodotti in vendita. A seguito di questo, i capi di abbigliamento e gli accessori sono stati sequestrati, e le verifiche successive hanno confermato che si trattava di articoli contraffatti. Pertanto, la commerciante è stata denunciata a piede libero.