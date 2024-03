Sequestrati oltre 5 kg di droga dai Carabinieri di Misano Adriatico, due spacciatori incensurati incastrati da un drone

I Carabinieri di Misano Adriatico hanno arrestato un 27enne sudamericano e un 45enne riminese per spaccio e detenzione di droga. Durante le indagini è stato sequestrato un quantitativo di 5,5 kg di hashish e 3,2 grammi di marijuana. Entrambi non avevano precedenti penali. Il 27enne era sospettato di essere coinvolto nel traffico di droga e utilizzava una persona fittizia per gli incontri. L’arresto è avvenuto presso l’abitazione del 45enne, che aveva in custodia la droga per conto del giovane. Gli investigatori hanno raccolto prove anche tramite l’utilizzo di un drone.