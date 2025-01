Sequestro a Reggello della villa dell’ex dirigente bancario della Banca Centrale di San Marino: vasta inchiesta che parte dalle autorità sammarinesi

Reggello, 20 ottobre 2023 – La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro conservativo su una villa di nove vani con giardino, stimata 350 mila euro, riconducibile a Lorenzo Savorelli, ex direttore generale della Banca Centrale di San Marino. La notizia, riportata dal quotidiano La Nazione, non ha ancora ricevuto conferma ufficiale.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze e si inserisce in una vasta inchiesta avviata dalle autorità sammarinesi. L’indagine coinvolge ex dirigenti e funzionari della banca centrale, accusati di comportamenti volti a danneggiare l’istituto di credito.

Oltre alla villa di Reggello, le autorità hanno effettuato analoghi sequestri per un valore complessivo di 6 milioni di euro, colpendo beni immobili, mobili e conti correnti in diverse località italiane. Tra i beni confiscati si trovano sei immobili residenziali e tre terreni nelle province di Firenze, Lucca e Siena, oltre a diverse auto sportive d’epoca e disponibilità finanziarie.

L’iniziativa degli inquirenti di San Marino mira a preservare le garanzie patrimoniali in vista di un giudizio d’appello, contrastando il rischio di dispersione dei beni coinvolti nell’inchiesta.