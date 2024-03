Sequestro di pistole, fucili, munizioni e denaro: 61enne fermato per un controllo stradale a Savignano e denunciato per possesso illegale di armi

Un uomo di 61 anni residente a Cesenatico è stato arrestato in un’operazione congiunta della polizia di Ravenna e Forlì contro il traffico di armi nella provincia di Forlì-Cesena. Durante un controllo stradale a Savignano è stato trovato in possesso di armi clandestine e munizioni. Successivamente, a casa dell’uomo sono state trovate decine di armi e munizioni, insieme a capi d’abbigliamento con segni distintivi della polizia penitenziaria. Inoltre, è stato trovato un grande quantitativo di denaro contante. L’uomo è stato arrestato e denunciato per vari reati legati al possesso illegale di armi. È stato condotto in carcere in attesa del processo e sarà segnalato alla Prefettura per il divieto di detenzione di armi.