SERGIO PIZZOLANTE: ”ISRAELE SIAMO NOI”

Netanyahu può non piacerci, a me non piace, la destra israeliana può non piacerci, a me non piace, sono stati fatti molti errori, scelte che a me non piacciono, in Israele, in Europa, in Occidente, ma chi usa questi argomenti, con i se e con i ma, non mi piace, mi piace per niente, mi provoca pena mista a disgusto, mi fa pensare a quanto l’idiozia, di molti di noi occidentali, sia utile a chi mitraglia 260 ragazzi che ballano ad una festa, a chi uccide bambini e donne e uomini e vecchi, a chi cattura e umilia bimbe e bambini.

Idiozia utile alle belve che seminano terrore lì e qui.

A loro e a noi, a loro che siamo noi e noi che dovremmo essere loro, con loro, senza se e senza ma, in questo momento. E sempre.