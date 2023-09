Sergio Pizzolante: ”Napolitano: perché ho applaudito mentre mi prendeva a schiaffoni”

L’Aula era stracolma. Deputati, Senatori, rappresentanti delle Regioni, giornalisti e ospiti sugli spalti. Fortissima tensione.

Avevamo sfiorato l’abisso.

2011, spread alle stelle, crisi Governo Berlusconi, profonda crisi economica, Governo tecnico, Monti, il peggiore della storia, 2013 rielezione del Presidente della Repubblica, nessuna possibilità di accordo fra i partiti. Abisso.

Napolitano, sinceramente, lo so, non aveva alcuna intenzione di essere rieletto, non sentiva più le forze, non accettava che la sua rielezione fosse il risultato di un fallimento, quello della politica incapace di fare uno scatto dentro la crisi.

Non voleva essere la toppa di un buco.

Credo che avesse la preoccupazione che i partiti per non scegliere, per non assumersi responsabilità, ricorressero alla strada più semplice, rieleggere Napolitano, mantenere le cose così come stavano, male. Stavano male, molto male.