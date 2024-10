Serie B/ La PromoPharma esordisce a Macerata. Subito una trasferta impegnativa per i titani. Coach Marco Ricci: “Sarà un campionato combattuto fin da subito”

Serie B masch. Sabato 12 ottobre inizia il campionato di serie B maschile di pallavolo e la PromoPharma San Marino esordisce in trasferta affrontando la Paoloni Macerata che l’anno scorso finì la stagione in quinta posizione, a quota 40 punti, mentre i titani chiusero a 26 punti, occupando la nona piazza. “La Paoloni ha mantenuto l’ossatura dell’anno scorso, aggiungendo qualche giovane. – Spiega Marco Ricci, allenatore della PromoPharma. – Ha un palleggiatore molto forte per la categoria che è Claudio Stella. Riccardo Tobaldi, l’opposto, ha esperienze anche in A2. Sono i giocatori più esperti ma anche tutti gli altri hanno ottime qualità per la serie B. Tatticamente è una quadra quadrata: brava a muro, in difesa e in contrattacco, con una palla che viaggia rapida. Noi ci dovremo mettere lo spirito giusto: non dovremo farci condizionare, anche se andremo sotto nel punteggio. Sarà fondamentale battere bene e avere una buona correlazione muro/difesa”.

I giocatori sono tutti abili e arruolati? “Purtroppo nell’ultima settimana hanno avuto problemi di vario tipo i centrali Marcello Marcoionni e Matteo Carigi e la banda Samuel Frascio. Speriamo di recuperare qualcuno di loro per sabato”.

L’obiettivo di questo campionato? “Ci piacerebbe disputare una stagione tranquilla anche se il livello del girone si è alzato di molto. Si sono rinforzate tutte le squadre, specialmente quelle che l’anno scorso ci sono finite dietro in classifica. Prevedo un campionato subito molto combattuto. Ogni partita sarà determinante, fin da sabato prossimo”.

Prossimo turno. Paoloni Macerata – PromoPharma San Marino. Sabato 12 ottobre, ore 17, a Macerata.

Nelle foto: Marco Ricci.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 10 ottobre 2024