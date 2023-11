Serie B/ PromoPharma a casa della Lube Serie D femminile: La Titan Services ospita la Flamigni capoclassifica

Serie B masch. La sconfitta al tie-break contro una corazzata come la Begin Collemarino ha lasciato ottime sensazioni in casa PromoPharma. Sensazioni che devono essere confermate affrontando la Lube a Civitanova. “Se la squadra capisce di potersi esprimere a buoni livelli anche in un momento difficile come quello che stiamo attraversando, possiamo fare bene contro tutti – è l’opinione di Marco Ricci, coach dei titani. – Ma dobbiamo essere umili e ben focalizzati sul prossimo avversario, senza pensare a quello che abbiamo fatto finora. La Lube è una squadra di giovani dalle grandi qualità fisiche e tecniche e, come tutte le squadre giovani, avrà momenti in cui giocherà alla grande e momenti di calo. Noi dovremo essere sempre costanti nell’esprimere il nostro volley e questo potrà fare la differenza”. Quando Ricci parla di momento difficile si riferisce alla situazione infortuni. Alle perduranti assenze degli opposti Marcovecchio e Paganelli, si è aggiunta quella del centrale Zonzini. Non sono a posto neanche lo schiacciatore Ricci e il secondo libero Bacciocchi che comunque siederanno in panchina.

Classifica. 4 Torri Ferrara 15, Begin Volley Collemarino 13, La Nef Osimo 10, Sabini Castelferretti 9, Novavetro San Severino Marche 8, Pietro Pezzi Ravenna 7, Paoloni Macerata 6, Loreto 6, Querzoli Forlì 4, PromoPharma 4, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 4, Potenza Picena 3, Lube Civitanova 1.

Prossima partita: Lube Civitanova – PromoPharma. Sabato 11 novembre, ore 18, a Civitanova.

Serie D femm. La partita contro la Flamigni San Martino in Strada è importante per testare le ambizioni delle giocatrici della Titan Services dopo le prove più che discrete fornite finora. Sarà una stagione nella quale lottare fino all’ultimo per la salvezza come l’anno scorso o si prospetta un campionato più tranquillo? Sfidare una delle tre capoclassifica e fare una bella figura può essere indicative. Anche perdendo. “Questa, e la partita contro il Bagnacavallo la prossima settimana, arrivano in un momento della stagione nel quale non siamo al top della condizione tecnico-fisica – Spiega Stefano Sarti, coach della Titan Services. – La Flamigni ha perso solo tre set finora ma, se facciamo una buona prestazione anche al di là del risultato, questo può senz’altro farci prendere maggiore confidenza con il nostro potenziale. Va detto che una giocatrice per noi importante come l’opposto Federica Tura difficilmente potrà essere della partita perchè sta ancora recuperando da un infortunio. Puntiamo comunque a una bella prestazione ma teniamo sempre conto che la squadra è giovane e ha margini di crescita”.

Classifica. Fulgur Bagnacavallo 12, Figurella Rimini 12, Flamigni San Martino in Strada 12, Ke Car Volley Rimini 9, Titan Services 6, Mosaico Ravenna 5, Junior Coriano 4, Unica Volley Riccione 4, Idea Volley Santarcangelo 3, Alfonsine 3, Sport Village Forlì 2, Longiano 0.

Prossima partita: Titan Services – Flamigni San Martino in Strada. Sabato 11 novembre, ore 19, a Serravalle.

San Marino, 8 novembre 2023