Serie B/ PromoPharma ospita Loreto Serie D femminile: Titan Services a Bagnacavallo

Serie B masch. Per parlare della partita contro Loreto di sabato prossimo al Pala Casadei, non si può che partire dalla situazione infortuni che continua a martoriare la PromoPharma in questo inizio di stagione. Sicuramente indisponibili sono i due opposti Marcovecchio e Paganelli, il secondo libero Bacciocchi e il centrale Bernardi. Alcuni degli altri infortunati si spera di recuperarli anche solo parzialmente. “Preparare una partita in queste condizioni non è facile – spiega Marco Ricci, coach della PromoPharma. – Possiamo lavorare poco sulla tattica e questo ci limita in partita. Loreto è una squadra simile alla nostra, con giovani di buona qualità come da loro tradizione e giocatori più maturi. L’allenatore Iurisci ha giocato ad alti livelli e sa come guidare un gruppo. Noi daremo il nostro massimo”. Arbitrano Vieri Santini (1°) e Ilaria Zoffoli (2°).

Classifica. 4 Torri Ferrara 18, Begin Volley Collemarino 13, La Nef Osimo 13, Sabini Castelferretti 12, Loreto 9, Paoloni Macerata 9, Novavetro San Severino Marche 8, Pietro Pezzi Ravenna 7, Querzoli Forlì 4, PromoPharma 4, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 4, Lube Civitanova 4, Potenza Picena 3.

Prossima partita: PromoPharma – Loreto. Sabato 18 novembre, ore 18, a Serravalle.

Serie D femm. La Titan Services anticipa la sesta giornata di campionato a giovedì 16 quando, alle 21, affronterà il Bagnacavallo in trasferta. Le padrone di casa avranno il dente avvelenato dopo la sconfitta esterna patita dalla Figurella nel precedente turno che è costata loro la testa della classifica. “Avremo del filo da torcere. – Ne è consapevole Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – La mia squadra non è al top dal punto di vista fisico ma questo non ci deve limitare nelle prestazioni e non deve diventare un alibi. Stiamo lavorando bene e dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi. Siamo consapevoli di chi andiamo ad affrontare ma fuori casa abbiamo sempre fatto bene e voremmo continuare così”.

Classifica. Figurella Rimini 15, Flamigni San Martino in Strada 15, Fulgur Bagnacavallo 12, Ke Car Volley Rimini 11, Mosaico Ravenna 7, Alfonsine 6, Titan Services 6, Unica Volley Riccione 5, Junior Coriano 4, Idea Volley Santarcangelo 4, Longiano 3, Sport Village Forlì 2.

Prossima partita: Fulgur Bagnacavallo – Titan Services. Giovedì 16 novembre, ore 21, a Bagnacavallo.

Nella foto: Alice Pedrelli della Titan Services.

Ufficio Stampa

Fspav

San Marino

San Marino, 15 novembre 2023

Flavio Semprini

Uffici Stampa e Comunicazione

via Fogazzaro 74/a

47924 Rimini (Rn)